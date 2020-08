A luglio fabbisogno settore statale a 7,2 miliardi (Di lunedì 3 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – A luglio, secondo i dati del Mef, il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 7.200 milioni, in peggioramento di circa 10.500 milioni rispetto al risultato del corrispondente mese dello scorso anno (quando il saldo si era chiuso con un avanzo di 3.329 milioni). Il fabbisogno dei primi sette mesi dell'anno in corso è pari a circa 102.400 milioni, in aumento di circa 72.300 milioni rispetto a quello registrato nello stesso periodo del 2019. Nel confronto con il corrispondente mese del 2019 – osserva il Mef -, il saldo ha risentito della forte contrazione degli incassi fiscali, sulla quale hanno inciso il prorogarsi delle sospensioni dei versamenti di alcune imposte, disposto dai provvedimenti legislativi emanati al fine di ... Leggi su liberoquotidiano

Il rendimento del Btp si ferma a 1%. I conti statali però peggiorano. Nel mese di luglio il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 7,2 miliardi di euro, in ...

