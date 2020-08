Temptation Island: spunta una vecchia foto di Anna Boschetti con Filippo Bisciglia, i dubbi del web (Di domenica 2 agosto 2020) Anna Boschetti continua a far parlare di sè. Gli utenti hanno scoperto una foto di qualche anno fa in cui era con il conduttore Temptation Island: tutti contro Anna Boschetti Di sicuro Anna Boschetti è stata la figura più controversa di questa settima edizione di Temptation Island. La donna, di 37 anni, ha partecipato con il fidanzato Andrea, di dieci anni più giovane con il quale ha una relazione di due anni, con un solo obiettivo: convincerlo a sposarla e a darle un figlio. Da subito, nel villaggio, Anna ha intrapreso una strategia avvicinandosi in modo del tutto finto al single Carlo Siano per ingelosire il suo compagno. Lei voleva farlo stare male in modo ... Leggi su kontrokultura

stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - SBerritta : RT @mariagiorgiavit: Articolo riflessivo e autobiografico immenso di @lasoncini su @Linkiesta Onesto, crudo. Umano. Andate oltre il titol… - Linkiesta : RT @pepecchio: Quando, dopo aver letto un articolo come questo, ti blocchi per mezz’ora a guardare i palazzi nel parcheggio del supermercat… - Linkiesta : RT @lasoncini: Ci sedemmo dalla parte di quelle coi padri delinquenti, perché i posti di quelle coi padri partigiani erano tutti occupati.… -