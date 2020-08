Stefano De Martino, la sofferenza per il dolore e la confessione dell’amico (Di domenica 2 agosto 2020) Ad irrompere nella storia ormai terminata, tra Stefano De Martino e l’ormai ex compagna, Belen Rodriguez, le parole di un amico del ballerino Stefano De Martino e Belen (fonte Instagram @StefanodeMartino e @belenrodriguezreal)Che la storia tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sia ormai finita per la seconda volta, lo sanno tutti. Se ne sono fatti una ragione anche i fan più accaniti della coppia di bellissimi ragazzi, genitori del piccolo Santiago. Ma mentre la bella modella di Buenos Aires si gode la tranquillità della Costiera Amalfitana, avvicinandosi tra l’altro tantissimo alla città natale dell’ex fidanzato, il povero De Martino sembra soffrire ancora, come confessa un ... Leggi su chenews

