Selvaggia Lucarelli in vacanza in Puglia continua a festeggiare felice compleanno e amore (Foto) (Di domenica 2 agosto 2020) Questa estate è diversa un po’ per tutti, anche Selvaggia Lucarelli per le sue vacanze e per il suo compleanno è rimasta in Italia, in vacanza nella splendida Puglia. Dalle sue Foto pubblicate su Instagram è evidente la semplicità con cui la Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli stanno vivendo queste giornate. Con loro c’è anche il figlio di Selvaggia, nato dalla storia d’amore con Laerte Pappalardo. Scortata dai due uomini della sua vita Selvaggia Lucarelli si gode tutta la meraviglia del Sud, della Puglia, passando da un paesino all’altro, cenando in una masseria antica o per le stradine che purtroppo non hanno la stessa allegria ... Leggi su ultimenotizieflash

Selvaggia Lucarelli festeggia il compleanno a Grottaglie

Inizia a delinearsi in modo preciso lo staff di Cristiano Lucarelli. La Società rossoverde dovrebbe ufficializzare a breve l’ingaggio del tecnico ex Catania, tra i cui collaboratori non ci sarà Alessa ...

Selvaggia Lucarelli, la dedica del fidanzato

Lorenzo Biagiarelli ha scritto una commovente e romantica dedica per Selvaggia Lucarelli, nel giorno del suo compleanno. I due festeggeranno in Puglia, dove si sono recati per le vacanze estive insiem ...

