Se anche Sarah Jessica Parker si fa ispirare da Carrie Bradshaw (Di domenica 2 agosto 2020) Ne sono passati di anni – esattamente 10 – dall’ultimo film di Sex and the city. Eppure il look di Carrie Bradshaw, un mix and match spesso eccentrico ma azzeccatissimo, non smette di essere di moda. Merito di Patricia Field, fedele stylist della fortunata serie tv che ha costruito intorno a Carrie uno stile cosmopolita, per niente banale, iper contemporaneo, ancor oggi imitatissimo. «Carrie è moda, un personaggio che ho creato stagione dopo stagione con Sarah Jessica Parker», ci aveva confidato la stessa Field. Leggi su vanityfair

