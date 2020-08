Salvini: «A Palazzo Chigi stanno nascondendo qualcosa. Conte e Renzi dicono palle su palle» (Di domenica 2 agosto 2020) «Da più di due mesi il mio avvocato attende che Palazzo Chigi trasmetta gli atti in suo possesso sul caso Gregoretti». Lo afferma Matteo Salvini. «Un ritardo così significativo, dal 25 maggio a oggi, potrebbe far pensare che voglia nascondere qualcosa». Salvini: Conte rischia l’abuso di ufficio «Ma forse», aggiunge il leader della Lega, «il premier è solo impegnato ad approfondire il caso-Retelit dopo la sentenza del Tar che conferma di fatto il conflitto di interessi di Conte. E che potrebbe far scattare un’indagine per abuso d’ufficio a suo carico. Guarda caso è il reato che il governo sta cercando di svuotare, mentre non si parla più di riforma del Csm». Migranti, ... Leggi su secoloditalia

