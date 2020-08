POS e Bancomat: l’incentivo a chi paga senza contante nel DL Agosto (Di domenica 2 agosto 2020) Nel DL Agosto ci sarà un bonus legato ad alcune tipologie di spese con carte e Bancomat che durerà da qui alla fine dell’anno: lo scrive l’agenzia di stampa ANSA che fa sapere anche che la misura dovrebbe pesare per due o tre miliardi nel provvedimento che dovrebbe vedere la luce entro la settimana. Oltre ai consumi in bar e ristoranti si starebbe valutando di incentivare con uno sconto a carico dello Stato gli acquisti di abbigliamento o elettrodomestici, tra i settori più in sofferenza. Ancora da stabilire anche il meccanismo di sconto, se attraverso una card o con rimborsi direttamente ai contribuenti. Il Sole 24 Ore ha invece scritto stamattina che nel provvedimento ci sarà anche la proroga per tasse e cartelle esattoriali. Il rinvio peserà per 4 miliardi e ci sarà una nuova scadenza per i ... Leggi su nextquotidiano

