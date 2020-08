Meghan Markle e Harry, il padre: “La cosa più stupida che abbia mai fatto” (Di domenica 2 agosto 2020) Continuano a non essere dei migliori i rapporti tra Meghan Markle e la sua famiglia di origine. Sembrerebbe che l’unica persona con cui al momento la moglie di Harry non abbia tagliato i rapporti sia la madre Doria Ragland. Secondo quello che riportano i tabloid inglesi, dunque, il padre e il fratello della Markle sarebbero tornati a parlare di lei e della sua famiglia: ecco le dichiarazioni che stanno facendo il giro del mondo. Meghan Markle, il padre e il fratello tornano ad attaccarla Meghan Markle continua ad essere attaccata dal padre e dal fratello. Il padre Thomas Markle, di 76 anni ha dichiarato di non averla ancora vista da ... Leggi su velvetgossip

