Il video del carabiniere picchiato a Castellammare di Stabia

Un carabiniere 37enne l'altra notte è stato selvaggiamente picchiato nel centro di Castellammare di Stabia al punto da essere ricoverato per trauma cranico. Gli uomini dell'Arma guidati dal tenente colonnello Francesco Novi hanno individuato quattro componenti del gruppo, si tratta di un minorenne (17 anni) e tre maggiorenni (19, 22 e 27), due dei quali pregiudicati, che pare non siano legati ai clan della zona. Tutti dovranno rispondere di lesioni personali pluriaggravate e violenza e minaccia a pubblico ufficiale. La quinta persona finita in cella, invece, è collegata solo indirettamente all'aggressione, si tratta infatti della perrsona che approfittando del fatto che la vittima fosse svenuta, gli ha rubato il borsello. Le indagini però continuano perché restano da ...

matteosalvinimi : ???? Articolo 52 della Costituzione: 'La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino'. In quel tribunale, a diff… - matteosalvinimi : Ottimo il modello di integrazione del PD in Toscana (senza contare i nuovi 'turisti' che manderà la Lamorgese). All… - matteosalvinimi : GIORNALISTA SMENTISCE IL GOVERNO IN DIRETTA TV: 'NEL CASO OPEN ARMS È AVVENUTA LA STESSA COSA DEL CASO DICIOTTI. AL… - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: 40 anni dal #2agosto della strage di #Bologna, l'attentato più grave del dopoguerra. Il racconto di Agide Melloni, autista del… - Marchesinimarc1 : Ieri si è svolta la manifestazione dei negazionisti del #COVID19 a #Berlino e l'#OMS ha detto che la pandemia di… -

Ultime Notizie dalla rete : video del L'arte come conforto. Il video di Alain de Botton Artribune MATCH PACK: LECCE-PARMA

Parma, 31 luglio 2020 – Precedenti e stats dell’ultima gara di campionato: ecco il Match Pack di Lecce-Parma. SCONTRI DIRETTI Sono 23 le sfide tra Lecce e Parma nel massimo campionato: per i pugliesi ...

Formula 1/ Streaming video Sky Go gara Gp Gran Bretagna 2020 Silverstone

Formula 1 streaming video Sky Go gara Gp Gran Bretagna 2020 Silverstone: gli orari tv, come seguire la corsa su Sky e Tv8 oggi, domenica 2 agosto. La gara della Formula 1 per il Gran Premio di Gran Br ...

