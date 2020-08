Il Porto fa il bis (in 10 uomini) e vince la Coppa, Casillas esalta Conceicao: “A questo livello grazie a lui” (Di domenica 2 agosto 2020) Il Porto fa il bis. Dopo la vittoria del campionato Portoghese, ecco i Dragones imporsi anche nella Coppa di Portogallo contro il Benfica. 2-1 finale e grande dimostrazione di forza dato che la squadra allenata da Sergio Conceicao ha dovuto giocare in inferiorità numerica per gran parte dell'incontro.Al termine della gara, Iker Casillas, ormai ex portiere dei Portoghesi a seguito dei noti problemi di salute, ha voluto esaltare la forza della squadra e soprattutto la bravuta del tecnico.Casillas esalta Sergio Conceicaocaption id="attachment 995507" align="alignnone" width="479" Casillas (Instagram Casillas)/caption"Dietro ogni allenatore serio e disciplinato ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Il Porto fa il bis (in 10 uomini) e vince la Coppa, Casillas esalta Conceicao: 'A questo livello grazie a lui' -… - PinoJazzing : @Saretta44670391 @Sullenuvole89 Tu Sara dovresti frequentarmi che, tra una croma e una bis croma, ti porto alla perdizione.????? - cian_andrea : @Carlo_bis Cosa dici..la finiamo qua e me lo porto con me? - radiosilvana : @NinaRicci_us @ILoveFunnyCats_ @USugo @sarabol1 @Bgbarby0 @MattiaMinelle82 @luigisky2 @EmanuelePicconi @Riccardo72R… -

Ultime Notizie dalla rete : Porto bis ’Archi in Villa Baruchello’ fa il bis il Resto del Carlino ’Archi in Villa Baruchello’ fa il bis

Con il mese di luglio si è conclusa la prima parte del festival Archi in Villa Baruchello a Porto Sant’Elpidio che per questa 5^ edizione, malgrado i protocolli anti-Covid 19, è riuscita a raddoppiare ...

L’alternativa è invece quella di adeguare l’attuale Ravegnana con un investimento da 75 milioni

Mettere a punto un miglior collegamento stradale tra Ravenna e Forlì, una “Ravegnana bis”, a partire da concrete proposte sui lavori da realizzare che la Regione Emilia-Romagna ha commissionato ad Ana ...

Con il mese di luglio si è conclusa la prima parte del festival Archi in Villa Baruchello a Porto Sant’Elpidio che per questa 5^ edizione, malgrado i protocolli anti-Covid 19, è riuscita a raddoppiare ...Mettere a punto un miglior collegamento stradale tra Ravenna e Forlì, una “Ravegnana bis”, a partire da concrete proposte sui lavori da realizzare che la Regione Emilia-Romagna ha commissionato ad Ana ...