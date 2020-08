Il conformista al Teatro Romano di Fiesole a 50 anni dalla sua uscita in sala (Di domenica 2 agosto 2020) Il capolavoro di Bernardo Bertolucci a cinquant'anni dalla sua uscita nelle sale, il 3 agosto al Teatro Romano di Fiesole, per una serata speciale dedicata al Premio Fiesole Maestri del Cinema. Lunedì 3 Agosto (ore 21.30, ingresso libero) al Teatro Romano di Fiesole, una serata speciale dedicata al Premio Fiesole Maestri del Cinema (che quest'anno non si è tenuto a causa dell'emergenza sanitaria), con la proiezione del film Il conformista, il capolavoro di Bernardo Bertolucci proposto a cinquant'anni dalla sua uscita nelle sale. Il film è un omaggio a tre grandi maestri che hanno ricevuto il Premio ... Leggi su movieplayer

zazoomblog : Premio Fiesole Il Conformista di Betolucci al Teatro Romano - #Premio #Fiesole #Conformista - laDiscussioneQ : Al teatro romano di Fiesole proiezione-evento de “Il Conformista” - speciale_news : AL TEATRO ROMANO DI FIESOLE PROIEZIONE-EVENTO DE “IL CONFORMISTA” - VittorioZenardi : AL TEATRO ROMANO DI FIESOLE PROIEZIONE-EVENTO DE “IL CONFORMISTA” -

Ultime Notizie dalla rete : conformista Teatro Premio Fiesole, 'Il Conformista' di Betolucci al Teatro Romano LA NAZIONE Premio Fiesole, 'Il Conformista' di Betolucci al Teatro Romano

Evento speciale lunedì sera al Teatro Romano di Fiesole, dedicato al Premio Maestri del Cinema, che quest’anno non si è tenuto a causa del coronavirus . Alle ore 21.15, a ingresso libero, in occasion ...

Cinema, al teatro romano di Fiesole si proietta "Il conformista"

Lunedì 3 agosto (ore 21.30, ingresso libero) al Teatro Romano di Fiesole, una serata speciale dedicata al Premio Fiesole Maestri del Cinema (che quest'anno non si è tenuto a causa del coronavirus), co ...

Evento speciale lunedì sera al Teatro Romano di Fiesole, dedicato al Premio Maestri del Cinema, che quest’anno non si è tenuto a causa del coronavirus . Alle ore 21.15, a ingresso libero, in occasion ...Lunedì 3 agosto (ore 21.30, ingresso libero) al Teatro Romano di Fiesole, una serata speciale dedicata al Premio Fiesole Maestri del Cinema (che quest'anno non si è tenuto a causa del coronavirus), co ...