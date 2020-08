Gemellini uccisi, la mamma: 'Voglio ricordarli col sorriso. Ho tanta rabbia, ma non odio' (Di domenica 2 agosto 2020) È passato poco più di un mese dalla tragedia dei Gemellini Diego ed Elena Bressi , uccisi dal padre poi suicida nel lecchese. La madre dei due bambini, Daniela Fumagalli , in un'intervista a Walter ... Leggi su leggo

sorrisobot : RT @UnioneSarda: Leggi qui l'articolo de L'#UnioneSarda - UnioneSarda : Leggi qui l'articolo de L'#UnioneSarda - Mariquita_la1a : RT @leggoit: Gemellini uccisi, la mamma: «Voglio ricordarli col sorriso. Ho tanta rabbia, ma non odio» - leggoit : Gemellini uccisi, la mamma: «Voglio ricordarli col sorriso. Ho tanta rabbia, ma non odio» - angiuoniluigi : RT @giornalettismo: 'Su chi potrei riversare l’odio? Su qualcuno che non c’è più, che mi ha odiato profondamente? Sarebbe giusto ripagare c… -