Ex gioielliere ucciso di botte in casa. Giallo a Sanremo (Di domenica 2 agosto 2020) Massacrato di botte fino a ucciderlo. Giallo a Sanremo dove un uomo di 76 anni, Giuseppe Amoretti, è stato ritrovato morto nel suo appartamento. Indaga la polizia. L'ex gioielliere è stato ucciso nella sua abitazione di una zona residenziale della città costiera della Liguria. A trovare il cadavere la figlia. Un anno fa l'uomo era stato arrestato con l'accusa di complicità in una rapina. Leggi su iltempo

