Ciclismo, sospiro di sollievo: nessuna frattura per Nibali dopo le Strade Bianche (Di domenica 2 agosto 2020) Rischiare di compromettere la prima parte di stagione al debutto in gara sarebbe stato veramente un guaio, ma fortunatamente non sarà così. Vincenzo Nibali è caduto ieri nella prima corsa ... Leggi su quotidiano

Eurosport_IT : Sospiro di sollievo per Vincenzo Nibali! ???????? Nessuna frattura alla mano: lo Squalo ci sarà per il Gran Trittico L… - sportface2016 : #Ciclismo, sospiro di sollievo per #Nibali: gli esami non hanno evidenziato fratture -