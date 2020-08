Arthur Juventus, il retroscena: “E’ stato il Barcellona a spedirlo a Torino” (Di domenica 2 agosto 2020) Arthur Juventus – Le parole del presidente del Barcellona, Bartomeu, hanno infiammato la questione legata al centrocampista Arthur. Il brasiliano, che dalla prossima stagione sarà a disposizione di Sarri, è stato accusato dopo il mancato rientro dalle vacanze. L’entoruage del ragazzo non ha affatto preso bene le dichiarazioni del numero uno dei catalani, infatti, ha deciso di rivelare un retroscena sull’operazione che si è concretizzata con il club di Andrea Agnelli. Juventus: retroscena sul trasferimento di Arthur “Non riuscivamo a rinnovargli il contratto alle cifre che chiedeva. Arthur ha ricevuto un’offerta migliore dalla Juventus e, visto che non ... Leggi su juvedipendenza

