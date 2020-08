Trump annuncia il blocco imminente di TikTok. E fa saltare la trattativa con Microsoft (Di sabato 1 agosto 2020) Il presidente USA verso una decisione attesa ormai da qualche settimana. Intanto molto utenti già danno l’addio alla piattaforma "TikTok è fonte di preoccupazione per la sicurezza nazionale, lo metteremo al bando negli Stati Uniti. Ho il potere di farlo e lo farò domani". Quel domani, in realtà, è oggi. Perché queste parole Donald Trump le ha pronunciate ieri nella serata americana, mentre era a bordo dell’Air Force One … Leggi su it.mashable

