Tra novità e polemiche si avvicina il quarantennale della strage di Bologna (Di sabato 1 agosto 2020) Sul network Globalist e sui social c'è stata una campagna pro-corteo e ritrovo in stazione che ha visto, tra gli altri, gli interventi dell'autista dell'autobus 37, Agide Melloni , della ex ... Leggi su strisciarossa

WeCinema : Week end al cinema: 'Nour' tra i titoli in uscita aspettando le novità in arrivo tra Ferragosto e la fine del mese.… - rosatoeu : RT @Lunablucobalto: @rosatoeu Buongiorno Antonio ??vero tra le ultime novità proposte questa è l'unica che fa veramente comodo perché evita… - Lunablucobalto : @rosatoeu Buongiorno Antonio ??vero tra le ultime novità proposte questa è l'unica che fa veramente comodo perché ev… - 2003_manchester : RT @cumdivido: #Milan il futuro sta arrivando! Tra #calciomercato e novità societarie tutto fa pensare che i #rossoneri siano lanciati vers… - Dani65489209 : RT @WeCinema: Week end al cinema: 'Nour' tra i titoli in uscita aspettando le novità in arrivo tra Ferragosto e la fine del mese. Agosto ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra novità Il decreto Rilancio è legge. “Tax credit” vacanze, ecobonus auto e moto: le novità per le famiglie Il Sole 24 ORE