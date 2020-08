Probabili formazioni Inter-Getafe, Europa League: ottavi di finale (Di domenica 2 agosto 2020) Le Probabili formazioni di Inter-Getafe, match a gara unica degli ottavi di finale di Europa League 2019/2020. La formazione nerazzurra va a caccia di un risultato positivo nella cornice dell’Arena AufSchalke di Gelsenkirchen. Si gioca alle 21:00 di mercoledì 5 agosto e la squadra di Antonio Conte è pronta a sfidare quella di Bordalas. Inter – Out Sensi e Vecino mentre in attacco, a meno di sorprese, Alexis Sanchez non potrà giocare la competizione europea. Getafe – Spazio al 4-4-2 con Mata e Duro sul fronte d’attacco. Timor e Dakonam al centro della difesa. Le Probabili formazioni Inter (4-4-2): Handanovic; Godin, de Vrij, ... Leggi su sportface

SkySport : Ronaldo non convocato contro la Roma Tutte le probabili formazioni dell'ultima giornata di Serie A ?… - RNardacci : @Torrenapoli1 Torre ti spiace fare un riassuntino sulla situazione in casa barcelona? Assenze, probabili formazioni… - ma_liguori : RT @pianetagenoa: Probabili formazioni Genoa-Verona: l'ultima battaglia - - pianetagenoa : Probabili formazioni Genoa-Verona: l'ultima battaglia - - webmagazine24 : #Genoa - Hellas Verona 38' giornata, probabili #Formazioni -