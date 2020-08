#PokimaneBoyfriend, la streamer di Twitch presa di mira dallo YouTuber Calvin “LeafyIsHere” Vail (Di sabato 1 agosto 2020) Nella giornata di ieri, lo YouTuber Calvin “LeafyIsHere” Vail ha pubblicato un video nel tentativo di “bullizzare” la celebre streamer di Twitch Imane “Pokimane” Anys, 24enne canadese ma di origine marocchina. I video di Vail, che rientrano nella cosiddetta categoria “Drama” e totalizzano regolarmente più di un milione di visualizzazioni, prendono di mira proprio Pokimane, definita “La ragazza più triste di Internet” o “The Onision Rant”. Dopo una lunga pausa, in parte dovuta alle sue lamentele sul sistema di entrate pubblicitarie di YouTube, Vail è tornato all’inizio di quest’anno, e ha deciso di concentrare i suoi “sforzi” su Anys. Sul ... Leggi su esports247

