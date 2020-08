Milano: non si ferma all’alt, inseguimento e arresto a Cesano Boscone (Di sabato 1 agosto 2020) Milano, 1 ago. (Adnkronos) – Un marocchino di 21 anni è stato arrestato ieri sera dai carabinieri a Cesano Boscone (Milano) per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato. Il ragazzo non si è fermato all’alt dei militari: ne è scattato un inseguimento ad alta velocità per le strade di Trezzano sul Naviglio e Cesano Boscone, con tanto di percorsi in contromano. Il giovane ha anche speronato l’auto dei carabinieri, tentando la fuga a piedi in un bosco. E’ stato bloccato e ha reagito in modo violento, sferrando calci e pugni. Da qui, l’arresto. L'articolo Milano: non si ferma all’alt, ... Leggi su calcioweb.eu

