Milano, Luigi Berlusconi si sposa: nozze in autunno (Di sabato 1 agosto 2020) Federica Fumagalli, la storica fidanzata di Luigi Berlusconi, ha ricevuto la proposta. In autunno, i due si sposeranno ufficialmente Una grande notizia, per una delle famiglie più famose di tutta Italia. Se Silvio è ancora lontano dal riprendersi dal punto di vista politico, ci pensa suo figlio a ravvivare le vicende di casa Berlusconi. Infatti, Luigi Berlusconi, ultimogenito dell’ex premier di Forza Italia, sposerà la storica fidanzata Federica Fumagalli a Milano. La comunicazione è stata pubblicata ufficialmente nell’albo pretorio del Comune di Milano. A questo punto, il matrimonio è praticamente cosa fatta ed anche l’ultimo “rampollo” di casa Mediaset si sistemerà ... Leggi su zon

zazoomblog : Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si sposano: matrimonio “blindato” a Milano per l’ultimogenito dell’ex premier… - genovesergio76 : Luigi Berlusconi sposa a Milano la fidanzata Federica Fumagalli, nozze in autunno - CronacaSocial : ? Luigi #Berlusconi, l'ultimogenito di Silvio, si sposerà a #Milano. Ecco con chi. LEGGI?? - zazoomblog : Si sposa Luigi Berlusconi ultimogenito dellex premier Silvio: cerimonia a Milano - #sposa #Luigi #Berlusconi - FQMagazineit : Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si sposano: matrimonio “blindato” a Milano per l’ultimogenito dell’ex premier… -