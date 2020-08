Milan-Cagliari 3-0: goleada rossonera all’ultima di campionato (Di sabato 1 agosto 2020) Ibrahimovic croce e delizia: Milan-Cagliari finisce 3 a 0 per i padroni di casa. Il fuoriclasse svedese sbaglia un rigore ma sigla il gol del 2 a 0 con una bordata violentissima Un’altra partita dominata per gli uomini di Pioli: Milan-Cagliari termina 3 a 0 e regala ai rossoneri l’ennesima vittoria di questo strano finale di stagione. E’ anche fortunata la squadra di casa che passa in vantaggio grazie all’autogol rocambolesco di Klavan al 10′: dopo il palo di Leao, il difensore rossoblù spinge il pallone nella propria rete. Continua il pressing rossonero e pochi minuti dopo Castillejo spreca colpendo debolmente di sinistro da ottima posizione. Al 23′ Ibra se divora il gol del raddoppio calciando su Cragno dopo la pennellata di Castillejo, e nell’azione successiva Leao ... Leggi su zon

