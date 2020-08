Juventus, Sarri: “Staccata la spina dopo la Lazio. La paura ci può aiutare” (Di domenica 2 agosto 2020) La Juventus esce sconfitta contro la Roma, ma può comunque festeggiare il suo nono scudetto consecutivo. Il tecnico Maurizio Sarri è chiamato a spiegare il momento della Vecchia Signora.LE PAROLE DI MAURIZIO SarriMaurizio Sarri commenta il momento dei bianconeri ai microfoni di Sky Sport: "Devo dire la verità: mi piacerebbe anche andare a cena oltre a fumare la sigaretta... (ride ndr). Mi ha sorpreso che il Lione stia piuttosto bene. Non sembravano una squadra ferma da diverso tempo. Dal punto di vista fisico noi abbiamo retto bene. Penso che in questi giorni ci siamo gestiti bene. Le energie mentali sono più difficili da recuperare. Da lunedì dobbiamo riattaccare tutte le spine. Un po' di paura ci può far bene. dopo la Lazio, ... Leggi su itasportpress

