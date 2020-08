Juventus-Roma diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi (Di sabato 1 agosto 2020) Juventus-Roma si gioca oggi 1 agosto alle 20.45. Ultimo match di Serie A della stagione per le due squadre che ormai non hanno obiettivi con i padroni di casa vincitori dello scudetto e gli ospiti sicuri del quinto posto che vale l'Europa League. Sarri e Fonseca sono pronti comunque a giocarsi i tre punti per la gloria.Juventus-Roma, le probabili formazioniIdee abbastanza chiare per la Juventus e per Maurizio Sarri che sembra intenzionato a schierare una squadra ricca di U23. Toccherà a Buffon giocare in posta. Difesa composta da Wesley, de Ligt, Rugani e Coccolo. Centrocampo con Muratore, Bentancur e Rabiot. In avanti con Higuain e Bernardeschi ci sarà Zanimacchia. Riposo per Cristiano Ronaldo in vista della Champions League. Qualche novità anche ... Leggi su itasportpress

