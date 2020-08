Formula 1 – Mercedes sempre in prima fila, Verstappen e Leclerc subito dietro: la griglia di partenza del GP d’Inghilterra (Di sabato 1 agosto 2020) Niente di nuovo a Silverstone, Hamilton e Bottas regalano l’intera prima fila alla Mercedes, rifilando distacchi di oltre un secondo ai propri rivali. Pool/Getty ImagesIl più vicino alle Frecce Nere è Max Verstappen, che precede in seconda fila la Ferrari di Leclerc, al momento sotto investigazione per unsafe release. Norris e Stroll completano la terza fila, mentre Vettel scatterà solo decimo. La griglia di partenza del GP d’Inghilterra: 1ª fila: 1. Hamilton, 2. Bottas 2ª fila: 3. Verstappen, 4. Leclerc 3ª fila: 5. Norris, 6. Stroll 4ª fila: 7. Sainz, 8. ... Leggi su sportfair

Il Gran Premio di Gran Bretagna, quarto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno, non regala grosse sorprese. A Silverstone, sul circuito di casa, Lewis Hamilton fa il vuoto e conquista la ...

