Formazioni ufficiali Serie A, le gare delle 20,45: giocano Frabotta e Calafiori, c’è Immobile (Di sabato 1 agosto 2020) Formazioni ufficiali Serie A – Si giocano quattro partite dell’ultima giornata di Serie A. In ballo c’è il secondo posto. L’Atalanta ospita l’Inter in uno scontro diretto accesissimo. La Lazio va a Napoli. Le altre due gare della serata sono Juventus-Roma e Milan-Cagliari, che dal punto di vista della classifica contano poco ma che promettono spettacolo. Le Formazioni ufficiali dei quattro match delle 20,45. Atalanta-Inter ATALANTA: in attesa. INTER: in attesa. Juventus-Roma JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, Bonucci, Frabotta; Rabiot, Bentancur, Muratore; Bernardeschi, Higuain, Zanimacchia. ROMA (3-4-2-1): Fuzato; Smalling, Ibanez, Fazio; Zappacosta, Villar, ... Leggi su calcioweb.eu

ContropiedeA : NAPOLI - LAZIO : le formazioni ufficiali - - LALAZIOMIA : Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali • - laziopress : Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali - teladoiotokyo : Juventus-Roma: le formazioni ufficiali: Leggi le formazioni ufficiali di Juventus-Roma... - infoitsport : Milan-Cagliari, formazioni ufficiali e partita in diretta live -