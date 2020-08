"Emozione inspiegabile". La Juve cambia look in occasione dell'ultima sfida di campionato: ecco la nuova divisa (Di sabato 1 agosto 2020) Nuovo look per la Juve. In occasione dell'ultima sfida di campionato contro la Roma, la squadra di Maurizio Sarri indosserà la nuova maglia. Ad annunciarlo è stata la stessa società bianconera attraverso i propri social. Qui diversi fuoriclasse alla stregua di Cristiano Ronaldo e Dybala hanno prestato il proprio volto per il video di lancio. Le strisce della divisa saranno una diversa dall'altra, un po' come se fossero state verniciate manualmente. E così la Joya ne ha approfittato per vestirsi da muratore e armandosi di secchio, pennello e vernice, ha segnato le linee sulla nuova maglia. Immediata la sopresa, anche Douglas Costa ha ... Leggi su liberoquotidiano

Juventus, Douglas Costa posa con la nuova maglia: "Emozione inspiegabile"

“Avrei voluto portarti sulla luna, ma ho trovato posto solo al lago” segna l’esordio letterario dell’autrice genovese Anita, pubblicato con l’Editore Gruppo Albatros Il Filo. Dalla sua penna ha preso ...

Juve, Douglas Costa con la nuova maglia: "Emozione inspiegabile"

Nel giorno della presentazione ufficiale delle divise dei bianconeri per la stagione 2020/21, il brasiliano lancia un messaggio d'amore dal suo profilo instagram TORINO - Con il nono scudetto consecut ...

