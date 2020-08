Coronavirus, un bimbo di 14 giorni ricoverato in Umbria, dove c’è il timore di un focolaio in un paese da 6000 anime (Di sabato 1 agosto 2020) Un bimbo di 14 giorni è stato ricoverato all’ospedale di Perugia dopo essere stato trovato positivo al Coronavirus: lo scrive Ansa.it, sottolineando come il piccolo non presenti sintomi particolari (secondo quanto riportato all’agenzia di stampa dal Santa Maria della Misericordia del capoluogo umbro). Assieme al piccolo ricoverata la madre, positiva ma asintomatica. I due sono … L'articolo Coronavirus, un bimbo di 14 giorni ricoverato in Umbria, dove c’è il timore di un focolaio in un paese da 6000 anime NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Terni, 1 agosto 2020 - Un bambino di 14 giorni è stato ricoverato all'ospedale di Perugia dopo essere stato trovato positivo al Covid. Non presenta al momento sintomi particolari. Con il piccolo - che ...

