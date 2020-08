Clan Pezzella, 34enne arrestato per omicidio di Camorra: cadavere mai ritrovato (Di sabato 1 agosto 2020) Lupara bianca a Frattamaggiore: i Carabinieri hanno arrestato un 34enne contiguo al Clan Pezzella per l’omicidio di Vincenzo Pellino. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, a Frattamaggiore, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei … Leggi su 2anews

