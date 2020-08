Catastrofe COVID-19: la mappa dei contagi in Europa e nel mondo (Di sabato 1 agosto 2020) La mappa dei contagi in Europa e nel mondo ci dice che la pandemia del Coronavirus SARS-COV-2 è nella sua fase di piena in gran parte del globo. Paradossalmente, le uniche “isole felici” rispetto a qualche mese fa sono proprio l’Italia e la Cina nonostante, come ha ricordato The Lancet, il 27% dei casi nel mondo, nella prima fase, sia partito dalla penisola, contro il 22% dalla Cina. Spiega oggi Repubblica: Molti dei nostri vicini oggi viaggiano al ritmo di mille contagi al giorno. Giovedì erano 846 in Gran Bretagna: cifra più alta da oltre un mese. Per il premier Boris Johnson «è ora di tirare il freno» di fronte a «una seconda ondata in Europa». In varie regioni del nord della Gran Bretagna, 4 ... Leggi su nextquotidiano

