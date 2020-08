Allerta meteo in Afghanistan: morti 15 bambini per le alluvioni (Di sabato 1 agosto 2020) che si sono abbattute in queste ore in un villaggio dell’est del paese. Da monitorare con estrema attenzione la situazione nelle prossime ore. Allerta meteo in Afghanistan, dove le avverse condizioni meteorologiche continuano a procurare danni al paese e a mietere vittime. Nelle scorse ore … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

SkyTG24 : Maltempo, allerta meteo in Lombardia: rischio forti temporali - DPCgov : ?? #AllertaARANCIONE per temporali e rischio idrogeologico, sabato #25luglio, sulla Lombardia. ?? #AllertaGIALLA in s… - tg2rai : #Meteo, l'Italia nella morsa del caldo. E' allerta da bollino rosso in 14 città. In #Sardegna previsto il picco a 4… - zazoomblog : Puglia: maltempo allerta per temporali nel pomeriggio. Codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile prev… - tubilando12 : Allerta #meteo posticipata di 14 ore. No bene. -