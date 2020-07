Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2020 ore 18:15 (Di venerdì 31 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 31 LUGLIO 2020 ORE 17:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI APRIAMO CON L’A1 Roma-NAPOLI, CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD VERSO NAPOLI. MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA, CON MAGGIORI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLazioNE TRA PONTINA E ARDEATINA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA LAURENTINA E PONTINA. CIRCOLazioNE SOSTENUTA ANCHE SULLA PONTINA, CODE TRA IL RACCORDO E TOR DE CENCI NELLE DUE DIREZIONI. PER VERIFICHE TECNICHE RESTA CHIUSA VIA DI TOR BELLA MONACA ALL’ALTEZZA DI VIA CASILINA, IL TRAFFICO ... Leggi su romadailynews

