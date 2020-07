Vendita Roma: Pallotta-Friedkin, prove di disgelo. Entro fine agosto la decisione finale? (Di venerdì 31 luglio 2020) Prosegue la trattativa tra Pallotta e Friedkin per il futuro della Roma. Una trattativa che in un primo momento sembrava vicina alla conclusione in maniera positiva e poi ha subito una brusca frenata, anche a causa del Covid. Ora tra Pallotta e Friedkin, scrive il Corriere dello Sport, sono ripresi i dialoghi e si ragiona ancora una volta sulla cifre. Friedkin è disposto a prendere sin da subito il comando della Roma, alle condizioni dettate nell’ultimo aggiornamento: 490 milioni, più 85 per... Leggi su 90min

elianto78 : RT @Arsenio_: Ribadisco la mia modesta proposta: 150k euro a ogni dipendente Alitalia come buonuscita. Circa 1,7 miliardi. Vendita flotta a… - Arsenio_ : Ribadisco la mia modesta proposta: 150k euro a ogni dipendente Alitalia come buonuscita. Circa 1,7 miliardi. Vendit… - lu_ci61 : RT @Fab_Cicciarelli: La Virtus Roma si iscrive al campionato di A ma resta in vendita. Toti: «Virtus patrimonio del basket e della città, o… - AsteGiudiziari : Comune di Roma – Vendita telematica, tramite - moriremotutti : @JantasOO @psbrdx ma perché dovrebbero servire 6 mesi se la roma è già in vendita da almeno altri 10? quanto ci dev… -