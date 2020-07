Statte, area confiscata alla mafia diventerà canile sanitario (Di venerdì 31 luglio 2020) Sono partiti a Statte, nel Tarantino, i lavori all'interno dell'ex Italferro Sud, complesso immobiliare confiscato alla criminalità organizzata nel novembre 2009, che tra circa 300 giorni potrà ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Sono partiti a Statte, nel Tarantino, i lavori all’interno dell’ex Italferro Sud, complesso immobiliare confiscato alla criminalità organizzata nel novembre 2009, che tra circa 300 giorni potrà ospita ...Angelo Miccoli: "Legalità, ma anche riabilitazione per un territorio per troppo tempo associato alla mala" “Un tempo in quella auto carrozzeria è probabile siano passati i boss della mala locale, quel ...