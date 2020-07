Serie B: le date e la griglia dei play off e play out (Di venerdì 31 luglio 2020) Il 38° ed ultimo turno di Serie A ha regalato emozioni intense e determinato gli ultimi verdetti della stagione. Con la promozione diretta di Benevento e Crotone in Serie A, saranno ben sei le squadra in lizza per la terza società che seguirà i sanniti e i pitagorici nella massima Serie. Pordenone e Spezia già in semifinale. Quarti di finale: Cittadella-Frosinone. La vincente affronterà il Pordenone. L’altro quarto è Chievo-Empoli. La vincente sarà impegnata nella sfida con lo Spezia. Ecco le date: Martedi 4 agosto: Chievo-Empoli Mercoledì 5 agosto: Cittadella-Frosinone Sabato 8 agosto: la vincente di Chievo-Empoli vs Spezia Domenica 9 agosto: vincente Cittadella-Frosinone vs Pordenone Martedì 11 agosto Spezia vs vincente di ... Leggi su alfredopedulla

