Sergio Perez positivo al Covid-19: “Mi sono recato in Messico per mia madre” (Di venerdì 31 luglio 2020) “Non ho sintomi e non ho idea di dove sono stato contagiato. Ringrazio tutti per il supporto e sono sicuro che tornerò presto ancor più forte“. È questo il contenuto del video messaggio di Sergio Perez dopo la conferma della positività al Covid-19 da parte del pilota messicano della Racing Point, costretto a saltare il Gran Premio di Gran Bretagna. “Questo mostra quanto tutti siamo vulnerabili di fronte a questo virus perché ho seguito tutte le istruzioni datemi dalla Fia e dal mio team – ha detto Perez -. Dopo l’Ungheria sono tornato in Messico per vedere mia madre per due giorni perché ha avuto un incidente ed è stata ricoverata in ospedale. Dopodiché ... Leggi su sportface

