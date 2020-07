Sampdoria, Askildsen e il gol al Milan: “Mio padre mi dice sempre di provarci. Giocare contro Ibrahimovic? Non ci ho pensato troppo” (Di venerdì 31 luglio 2020) "Non sono esattamente conosciuto per segnare gol, ma forse potrò esserlo adesso". Parla con sicnerità il giovanissimo centrocampista della Sampdoria Kristoffer Askildsen autore del gol della bandiera siglato nel match contro il Milan terminato 4-1 per i rossoneri. Il classe 2001 ha confessato a NTB le sue emozioni per l'esordio in Serie A e la rete davvero bella messa a segno.Askildsen: "Mio padre mi dice sempre di provarci""È stato divertente vedere la palla andare in porta contro il Milan", ha detto Askildsen con soddisfazione. "Stavamo giù perdendo 3-0 dunque non poteva andare peggio per quello ci ho provato. Mio padre mi ... Leggi su itasportpress

