MotoGp 2020, cancellati i gp in Argentina, Thailandia e Malesia (Di venerdì 31 luglio 2020) Nel 2020 niente MotoGp in Argentina, Thailandia e Malesia . Lo hanno annunciato Fim, Irta e Dorna Sports, spiegando che le tre gare, inizialmente rinviate a causa del Coronavirus , non possono essere ... Leggi su quotidiano

