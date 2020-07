Mattarella “Pericolo virus ancora attuale, non abbassare le difese” (Di venerdì 31 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il pericolo del virus è ancora attuale, maspesso affiora la tendenza a dimenticare e rimuovere esperienzedolorose: era prevedibile, forse non era immaginabile cheaffiorasse così presto, mentre nel nostro Paese, per la pandemia,continuano a morire i nostri concittadini. Anche una sola vittimaindica che non si devono abbassare le difese”. Lo ha detto ilpresidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dellacerimonia del Ventaglio. “Sarebbe bene rileggere qui i prospetti quotidiani che davano notizia dell'epidemia – ha proseguito – dei nuovi contagi, delle vittime. Li ho riletti nei giorni scorsi: non possiamo dimenticare quel che è avvenuto”. Un monito, quello del Capo dello Stato, che si lega all'importanza di una ... Leggi su liberoquotidiano

AnnickQuemper : RT @PieraBelfanti: #Mattarella: 'Libertà non è far ammalare gli altri. Il pericolo del coronavirus è ancóra attuale' Sono orgogliosa di L… - Notiziedi_it : Mattarella “Pericolo virus ancora attuale, non abbassare le difese” - nicolettagiust1 : RT @PieraBelfanti: #Mattarella: 'Libertà non è far ammalare gli altri. Il pericolo del coronavirus è ancóra attuale' Sono orgogliosa di L… - nuccia20 : RT @PieraBelfanti: #Mattarella: 'Libertà non è far ammalare gli altri. Il pericolo del coronavirus è ancóra attuale' Sono orgogliosa di L… - PieraBelfanti : #Mattarella: 'Libertà non è far ammalare gli altri. Il pericolo del coronavirus è ancóra attuale' Sono orgogliosa… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella “Pericolo Deforestazione, in arrivo il Sinodo sull'Amazzonia Policymakermag