Mattarella: «La pandemia ha rilanciato il giornalismo e l’informazione seria» (Di sabato 1 agosto 2020) «Il mondo dell'informazione è stato interpellato dal virus e ha dato prova di esser stato al servizio dell'interesse generale e dei cittadini. Un ruolo di grande rilievo nel contrastare la pandemia. Un'opportunità forse inattesa che rilancia il ruolo del giornalismo. Ruolo opposto alle fabbriche della cattiva informazione, delle fake news» Leggi su firenzepost

