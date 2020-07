Mattarella: «La libertà non è far ammalare gli altri» (Di venerdì 31 luglio 2020) In occasione della Cerimonia del Ventaglio, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha parlato anche dell’emergenza sanitaria, invitando gli italiani ad una maggiore responsabilità. «Esattamente 4 mesi fa sono morti in un solo giorno oltre 800 concittadini. Non possiamo e dobbiamo rimuovere tutto questo, per rispetto dei morti, dei sacrifici affrontati dai nostri concittadini, con comportamenti che oggi ci permettono di guardare con maggiore fiducia. Altrove il rifiuto o l’impossibilità di quei comportamenti ha provocato o sta provocando drammatiche conseguenze. La libertà non è far ammalare gli altri». L'articolo Mattarella: «La libertà non è far ammalare gli altri» ilNapolista. Leggi su ilnapolista

