Marigliano, torna a casa il sindaco Carpino (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMarigliano (Na) – torna a casa l’ex sindaco di Marigliano Antonio Carpino, arrestato per voto di scambio. Questa mattina il Gip ottava sezione del Tribunale di Napoli ha concesso i domiciliari all’ex primo cittadino del Pd. Carpino, difeso dagli avvocati Aniello Quatrano e Francesco Pica, è accusato di aver usufruito dell’appoggio elettorale dei clan di Marigliano alle elezioni comunali nel 2015. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Marigliano torna

anteprima24.it

Marigliano, arrestato il sindaco Antonio Carpino per scambio elettorale politico-mafioso Bufera sulle elezioni comunali a Marigliano, arrestato dai carabinieri il sindaco in carica Antonio Carpino, gi ...Marigliano, arrestato il sindaco Antonio Carpino per scambio elettorale politico-mafioso Bufera sulle elezioni comunali a Marigliano, arrestato dai carabinieri il sindaco in carica Antonio Carpino, gi ...