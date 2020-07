Juventus-Roma, streaming e tv: dove vedere la 38a giornata di Serie A (Di venerdì 31 luglio 2020) streaming e tv Juventus-Roma – L’incontro di calcio Juventus-Roma si gioca sabato 1 agosto con fischio di inizio previsto per le ore 20:45. Il match … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

JuventusTV : #JuveRoma: i gol in 3? stadi di @delpieroale Delle Alpi, Olimpico, Allianz Stadium: le magie di Alex contro i gia… - juventusfc : Inizia in questo momento l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti! Live ?? - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Cagliari 2-0 Juventus Fiorentina 4-0 Bologna Torino 2-3 Roma - MauroDs87 : Anche #Giuntoli sa fare le plusvalenze. 20 milioni per tre Primavera e un terzo portiere. Juventus, Inter e Roma hanno fatto scuola - Enzovit : Juventus premiata per lo Scudetto dopo il match contro la Roma -