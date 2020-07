Immobile supera Higuain? De Laurentiis: «Non mi dispiacerebbe» (Di venerdì 31 luglio 2020) Aurelio De Laurentiis ha speso belle parole per Ciro Immobile: le dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato della possibilità per Ciro Immobile di superare il record di gol in una stagione di Serie A, siglato da Gonzalo Higuain proprio in maglia azzurra. «Perché dovrebbe dispiacermi? Immobile è di Torre Annunziata, mi farebbe piacere per lui. Ormai è un giocatore di classe mondiale, con un rendimento universalmente riconosciuto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

