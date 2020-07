Il tumore al cervello non lascia scampo a Simona Castiglione (Di venerdì 31 luglio 2020) Addio all’insegnante Simona Castiglione. Il tumore al cervello la uccide in un anno, aveva 51 anni. Da anni viveva a Padova, dove ha animato la scena culturale e letteraria nell’ultimo decennio É mancata a soli 51 anni Simona Castiglione, scrittrice, docente di lettere all’istituto Leonardo Da Vinci e insegnante di scrittura creativa. In meno di un … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Tumore al cervello la uccide in un anno: addio all'insegnante Simona Castiglione

In meno di un anno un rapido e fatale tumore al cervello l'ha strappata ai suoi cari. Nata a Catania, laureata in lettere a Perugia, da anni viveva a Padova, dove ha animato la scena culturale e ...

