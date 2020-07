Il Pil crolla del 12,4% nel secondo trimestre, ai minimi dal 1995 (Di venerdì 31 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nel secondo trimestre del 2020 l’Istat stima che il prodotto interno lordo (Pil), sia diminuito del 12,4% rispetto al trimestre precedente e del 17,3% in termini tendenziali. “Dopo la forte riduzione registrata nel primo trimestre (-5,4%), l’economia italiana nel secondo trimestre 2020 ha subito una contrazione senza precedenti (-12,4%) per il pieno dispiegarsi degli effetti economici dell’emergenza sanitaria e delle misure di contenimento adottate – spiega l’Istat -. La caduta del Pil si colloca all’interno di un contesto internazionale dove le principali economie registrano riduzioni di analoga portata a causa del diffondersi della pandemia. Con il risultato del secondo trimestre il ... Leggi su ildenaro

