Identificata una nuova sindrome del neurosviluppo (Di venerdì 31 luglio 2020) Malattie rare, : lo studio è stato condotto dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù con l’ISS Individuata una nuova sindrome del neurosviluppo, causata dalla mutazione di un gene denominato MAPK1 e riscontrata a oggi in soli 7 bambini nel mondo. La patologia fa parte delle RASopatie, un gruppo di malattie rare di origine genetica caratterizzate da… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

technicoblog : @sonoclaudio @TwitterSupport @TwitterSafety @jack @chiossimanuela2 ah ma quindi il discorso deep state è una sorta… - leleunz77719427 : Questi fatti risalenti alla storia romana hanno fatto sì che Piazza Statuto sia stata identificata nel tempo come u… - FranPulk : @thnkgodimalibra @scooterini nessuno ha mai considerato Rosalia come una persona latina perché era già famosa pr… - carneade03 : @AdrianoSiro @manuela417 @billa_silvia2 Pasta e fagioli? A Milano brodino, purè e una fetta di qualcosa non identif… - broby68 : Identificata una nuova sindrome del neurosviluppo riscontrata in 7 bambini nel mondo -