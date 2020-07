Franco Baresi: “Una grande responsabilità indossare la maglia del Milan” (Di venerdì 31 luglio 2020) “Pensando alla storia di questo club, a cosa rappresentano questi colori, è sicuramente una grande responsabilità e un onore racconta con alti valori come il comportamento e il rispetto che devi avere“. Così Franco Baresi sulle sensazioni a indossare la maglia del Milan. La leggenda del Diavolo, ai microfoni di Goal.com, non ha dubbi e si esprime con la consueta umiltà: “Per me indossarla è stato un traguardo – ha proseguito – è stato realizzare un sogno che avevo da bambino, e mi ha reso doppiamente felice perché sono sempre stato tifoso rossonero”. Leggi su sportface

