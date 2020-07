Fedele: "Al Napoli non servono attaccanti, vanno presi due centrocampisti" (Di venerdì 31 luglio 2020) A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico Fedele, operatore di mercato e opinionista televisivo: “La partita di Barcellona mi interessa solo relativamente perché bisogna pensare al futuro, alla ... Leggi su tuttonapoli

Spazio_Napoli : - infoitsport : Fedele: 'La partita col Barcellona mi interessa poco, il Napoli doveva prendere Ibrahimovic' - sscalcionapoli1 : Fedele: “Il Napoli deve rinforzare il centrocampo” - Pe_Es_ : Fedele: 'La partita col Barcellona mi interessa poco, il #Napoli doveva prendere Ibrahimovic' Ragazzi grande notiz… - cn1926it : #Fedele: 'Il #Napoli doveva prendere #Ibrahimovic, #Barcellona interessa relativamente' -

Ultime Notizie dalla rete : Fedele Napoli

Dopo la pubblicazione della terza puntata dell'inchiesta di Fanpage.it sugli appalti per l'emergenza Covid in Campania non si sono fatte attendere le reazioni. Il lavoro giornalistico evidenzia il ruo ...A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico Fedele: “La partita di Barcellona mi interessa solo relativamente perché bisogna pensare al futuro, alla continuità e non alla ...