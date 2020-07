Covid-19: stretta sulla movida, i nuovi obblighi per locali e discoteche (Di venerdì 31 luglio 2020) Covid-19, De Luca annuncia: 'Carta d'identità obbligatoria al ristorante' 31 July 2020 Covid-19: De Luca fa il punto e annuncia nuove ordinanze, crociata contro 'stupidi e irresponsabili' 31 July 2020 ... Leggi su salernotoday

ClorindaBonfar1 : Un campo profughi in #Sicilia come quello di #Lesbo dove mettere i #migranti per ragioni sanitarie? No, grazie. Que… - salvatore585 : Niente mascherina. Niente distanziamento. Stretta di mano. E a noi spacca i coglioni con ' il Covid circola...' Ma… - UnioneSarda : #Covid, in #Campania la nuova stretta di #DeLuca: 'Chi va al ristorante dovrà mostrare la carta d'identità' - Nello1896 : @alepenazzi @MilkoSichinolfi A stretta legalità forse no. Ma,ad esempio,inventandosi una grave Emergenza..? E non m… - caterinacorda1 : RT @miliziachristi: VERGOGNA! Ancora pseudo 'accoglienza' INCONTROLLATA,con PERICOLO #COVID a RomaCentro, nel rione storico #Esquilino, in… -